Ucraina: nata la figlia di Marianna, la blogger che "fingeva" il bombardamento

Attacco fasullo? La piccola Veronika è nata davvero...

Marianna Podgurskaya, la blogger ritratta nelle foto del bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol, ha partorito una bambina, chiamata Veronika. La sua foto ha fatto il giro del mondo perché la Russia l’ha usata per sostenere le tesi di una messa in scena da parte dell’Ucraina, che avrebbe simulato il feroce attacco a bambini e donne incinta, mentre l’ospedale sarebbe stato vuoto da tempo.

Il tweet dell'ambasciata russa in Inghilterra, che accusava l'Ucraina di aver simulato l'attacco



In realtà, come dimostra il lavoro di reporter e videomaker sul posto, delle persone al suo interno c’erano eccome. Tra tante vittime, per fortuna c’è anche un lieto evento: benvenuta al mondo, Veronika, anche se non sei stata certo accolta nel migliore dei modi…

