Ucraina, nerd ventenne amante delle armi: la talpa che ha rubato i file Usa

Fuga documenti Usa dal Pentagono, sarebbe stata individuata la talpa: l'indiscrezione del Washington Post

Il suo nome in codice è "OG", ha 20 anni, è appassionato di videogame, armi e lavora all'interno di una base militare: sarebbe questo, in sintesi, l'identikit della "talpa" che nei giorni ha trafugato documenti top secret dal Pentagono, lasciando di stucco la Casa Bianca e allertando l'intelligence. Dopo che il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'indagine per cercare di risalire ai responsabili, il ritratto del colpevole sembra quindi essere già stato tracciato.

Il ragazzo sarebbe il leader di un server su Discord, messaggistica istantanea progettata per la comunicazione tra comunità di videogiocatori, che ha rivelato documenti top secret del Pentagono. A "beccarlo" il quotidiano americano Washington Post, che ha intervistato dei membri della chat che sembrano aver confermato i sospetti, indicando in OG (il nome con cui si fa chiamare) il responsabile dei fatti. Il Post ha anche visto un video dell'uomo in un poligono di tiro con un grosso fucile, che "urla una serie di insulti razzisti e antisemiti alla telecamera, poi spara diversi colpi contro un bersaglio".