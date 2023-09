Ucraina, Podolyak spara a zero sul Papa: “Filorusso, mediatore non credibile"

Ucraina, il consigliere di Zelensky contro il Papa: "È filorusso. La mediazione vaticana non è credibile"

"Nessun ruolo di mediazione per il Papa: è filorusso e non è credibile. Bisogna semplicemente chiamare le cose con il loro nome. Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione." Questo l'intervento "lapidario" di Mikhail Podolyak, capo consigliere di Zelensky, sul canale 24 della tv di Stato ucraina, nel corso di una lunga intervista concessa a Oksana Kharkovska, dove ha parlato della guerra, di Nato e, appunto, del Vaticano e del suo ruolo; l'ha rilanciata il sito di informazione vaticana Il Sismografo.

Non era la prima volta che Podolyak attaccava il Santo Padre, infatti erano già state oggetto di critiche ( da parte sua) le parole che Papa Francesco aveva rivolto alla folla di fedeli riunita a San Pietroburgo per la Giornata della gioventù russa: "Non dimenticate mai la vostra eredità. Siete eredi della grande Russia".

Ovviamente il pontefice non si sottrasse dal contestualizzare e chiarire la propria posizione, senza riscontrare alcuna comprensione nel consigliere ucraino: "Se a una persona sfugge il fatto che la Russia uccida su un altro territorio sovrano cittadini di un altro Paese, è chiaro che quell’uomo ha una posizione filo-russa".

Neanche il tempo trascorso da allora deve aver fatto cambiare idea a Podolyak, che in questa occasione ha rincarato la dose: "La mediazione del Vaticano ingannerebbe l’Ucraina o la giustizia". Come se non bastasse, l'attacco tira in ballo anche dei presunti investimenti della Russia nella banca vaticana, lo Ior, ma al momento il Vaticano non ha risposto in merito alle dichiarazioni del consigliere di Zelensky.