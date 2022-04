Ucraina, Putin contro Usa e Ue: "Cercano di distruggerci dall'interno"

Guerra Russia-Ucraina, Putin: "Usa e Ue cercano di distruggerci, ma stanno fallendo"

Gli Stati Uniti e l'Unione Europea "stanno utilizzando i loro satelliti in Ucraina per cercare di distruggere la Russia dall'interno ma hanno fallito anche in questo perché la società russa ha mostrato tutta la sua maturità e il suo sostegno alle forze armate". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso alla Procura Generale. Putin si è detto "sorpreso" dai "diplomatici americani ed europei che utilizzano i loro satelliti ucraini per ottenere la vittoria sul campo di battaglia". “È una diplomazia bizzarra, i diplomatici dovrebbero chiedere soluzioni diplomatiche", ha detto Putin, affermando che in questo "l'Occidente sta mostrando tutto il suo passato coloniale".

Secondo il presidente russo, le autorità ucraine hanno compiuto "gravi violazioni del diritto internazionale" come "l'utilizzo di mercenari o il ricorso ai civili come scudi umani". Putin ha affermato che la Russia sta ospitando un milione di persone in fuga dal conflitto in Ucraina, sostenendo che "molte di queste persone hanno bisogno di documenti russi per accedere ai servizi sociali". Kiev ha affermato più volte che le forze russe deportano cittadini ucraini in Russia contro la loro volontà, li privano dei documenti e gliene forniscono di nuovi, russi.

Durante il discorso, Putin ha dichiarato che il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) ha sventato oggi il tentativo di un'organizzazione terroristica di colpire ed uccidere un noto giornalista russo, Vladimir Soloviev. "Certamente, lo negheranno ora, ma i fatti e le prove sono incontrovertibili", ha aggiunto. L'attentato sarebbe stata pianificato da gruppi neonazisti su ordine dei servizi segreti ucraini, lo riporta la Tass. Soloviev è considerato molto vicino a Putin, per cui è stato raggiunto dalle misure "anti-oligarchi" lanciati in vari paesi europei: in Italia gli sono state sequestrate varie ville sul lago di Como, per un valore di circa 8 milioni di euro.

