Ucraina, Zelensky: “A Mariupol è un inferno”. Nell’Azovstal restano 200 civili

Guerra Russia Ucraina, Zelensky: continui bombardamenti a Mariupol

Le forze russe continuano a bombardare l'acciaieria Azovstal a Mariupol nonostante le operazioni i corso per evacuare i civili. Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Ci sono ancora donne e molti bambini. "Immaginate l'inferno: piu' di due mesi di continui bombardamenti e morte costante nelle vicinanze", ha denunciato il presidente. Non e' chiaro quanti civili siano ancora intrappolati nell'impianto. Secondo l'intelligence britannica, le forze russe continuano l'assalto per il secondo giorno consecutivo.

Mosca aveva annunciato un cessate il fuoco di tre giorni a partire da giovedi', ma un comandante del reggimento Azov, che difende il complesso, ha affermato in un video su Telegram che "proseguono pesanti sanguinosi combattimenti" e ha accusato la Russia di non aver rispettato la promessa di cessate il fuoco. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha assicurato l'apertura di corridoi umanitari, ma ha chiesto la resa dei combattenti.

Guerra Russia Ucraina, Kiev: oggi ci concentriamo su Azovstal: restano 200 civili

"Oggi ci concentriamo sull'acciaieria Azovstal". Lo ha detto la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk. "Siamo riusciti a evacuare quasi 500 civili", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione presidenziale Andriy Yermak. Dopo le ultime evacuazioni, il sindaco di Mariupol stima che dentro l'acciaieria Azovstal di Mariupol restino circa 200 civili.

