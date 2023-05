Ucraina, Zelensky arriva da Sunak. Gb: "A Kiev centinaia di missili e droni"

Ucraina, Sunak accoglie Zelensky "a braccia aperte": "Bentornato"

Il premier britannico Rishi Sunak ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che è arrivato ai Chequers, la residenza di campagna inglese, a bordo di un elicottero militare. I due capi di Stato si sono incontrati nella stessa stanza privata in cui - come ha voluto ricordare Sunak - il suo illustre predecessore Winston Churchill ha tenuto in passato i suoi più famosi discorsi alla Nazione. Sebbene sia stata “un’improvvisata” quella di Zelensky, alla fine del tour europeo che lo ha portato in Francia, Germania e Italia - anche in Vaticano - il suo ritorno sul suolo inglese è stato acolto con grande entusiasmo: ”Oggi la tua leadership, il coraggio e la forza d'animo del tuo paese sono un'ispirazione per tutti noi" ha dichiarato Sunak.