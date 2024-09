Ue, Borchia (Lega): "L'addio di Breton è una buona notizia per l'informazione libera"

“L’annuncio delle dimissioni di Thierry Breton è una buona notizia per tutti coloro che in Europa e nel mondo hanno a cuore il sacrosanto principio della tutela dell’informazione libera e della libertà di espressione". Così Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo.

Il francese, commissario europeo al Mercato interno e all'Industria dimettendosi ha pubblicato una dura lettera contro la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, accusandola di aver lavorato affinché la Francia proponesse un altro candidato, per "ragioni personali che in nessun caso sono state discusse direttamente con me".

Borchia (Lega): "Abbiamo sempre combattuto le sue politiche di limitazione delle libertà dei cittadini"

Borchia prosegue: "La Lega ha sempre combattuto e contrastato le politiche di limitazione delle libertà dei cittadini portate avanti da lui e dalla Commissione europea, e rivendichiamo con orgoglio di essere stati l’unico partito italiano a opporsi al pericoloso Dsa, che rischia di essere strumento di censura verso chi la pensa diversamente da Bruxelles. Il triste epilogo della vicenda Breton, con gli stracci che volano tra lui e Ursula Von der Leyen, ci rivela che non solo erano incapaci e ideologici: sono anche litigiosi”.