Ue, libera circolazione entro giugno e la Russia riapre gradualmente i confini

UE, LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE IN EUROPA ENTRO FINE GIUGNO



La Commissione Europea lavora "con gli Stati membri" per ripristinare la "libertà di circolazione" nell'area Schengen entro "fine giugno". Lo dice il portavoce per gli Affari Interni Adalbert Jahnz, durante il briefing on line con la stampa a Bruxelles. "Abbiamo ricevuto la lettera dei primi ministri Giuseppe Conte e Pedro Sanchez - dice Jahnz - e risponderemo, secondo le procedure in vigore. Per quanto riguarda in generale la questione dell'approccio coordinato al ritorno pieno e intero alla libertà di circolazione e alla rimozione dei controlli alle frontiere interne, abbiamo adottato il 13 maggio una comunicazione a questo riguardo".

La Russia comincia a riaprire parzialmente confini

La Russia comincia a riaprire parzialmente i confini. Lo ha annunciato il premier Mikhail Mishustin, precisando che sarà permesso recarsi all'estero per visitare membri della famiglia, lavorare o curarsi. Gli stessi casi saranno validi per gli stranieri in arrivo nella Federazione. Per il premier, la situazione dell'epidemia di Covid-19 in Russia si sta stabilizzando, con un tasso di contagio che non ha superato il 2% per sei giorni consecutivi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.985 nuovi casi e 112 morti, per un totale rispettivamente di 476.658 contagi e 5.971 decessi.