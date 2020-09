Ue, McGuinness supera il "colloquio". Ursula l'ha proposta per i Mercati

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che proporrà al Parlamento europeo la candidatura di Mairead McGuinness come nuova commissaria ai Servizi finanziari, alla stabilita' e al mercato unico dei capitali. L'irlandese, se confermata dall'Eurocamera, succedera' al dimissionario Phil Hogan e prenderà le deleghe al momento ricoperte dal vicepresidente Valdis Dombrovskis. Quest'ultimo, annuncia la von der Leyen, diventerà responsabile al Commercio, ma "rimarra' rappresentante presso l'Eurogruppo assieme al commissario all'Economia Paolo Gentiloni".

Mairead McGuinness, già vicepresidente del Parlamento europeo, ha avuto la meglio su Andrew McDowell (ex vicepresidente della Banca europea per gli investimenti), l'altro candidato proposto dal Governo di Dublino dopo le dimissioni di Hogan. Nel corso dei colloqui tenuti ieri dalla presidente della Commissione con i due candidati, "entrambi hanno dimostrato una grande dedizione verso l'Unione europea e per la funzione di commissario", ha detto la presidente. Entrambi, ha aggiunto, "sono in possesso di una significativa esperienza nel campo degli affari europei, anche se da differenti prospettive".

McGuinness, la prescelta, "ha un'importante esperienza politica sulle questioni Ue essendo stata membro del Parlamento europeo dal 2004", mentre oggi "ricopre la carica di prima vicepresidente del Parlamento europeo". "Questa esperienza è cruciale per portare avanti l'agenda della politica finanziaria Ue e assicurare il suo supporto nel rafforzare le priorità della Commissione, ovvero le transizioni 'gemelle': verde e digitale", ha concluso Von der Leyen.