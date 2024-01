Ufo, nel 2023 avvistamenti record negli Usa. In azione Congresso e 007

Ufo, avvistamenti record nel 2023

Nel 2023 sono stati avvistati degli oggetti volanti non identificati almeno 4.186 volte in tutto il mondo. In calo rispetto al 2022, ma non a New York City, dove invece sono cresciute per il terzo anno consecutivo. Lo scrive oggi Repubblica, che riporta i dati del rapporto del National Ufo Reporting Center (Nuforc), un’agenzia non governativa Usa che si dal 1974 e riceve e archivio le segnalazioni provenienti per la maggior parte dagli Usa.

Come segnala il New York Post, nella classifica degli avvistamenti del 2023 è arrivata prima la California (440). Seguono Florida (293), Texas (230), lo Stato di Washington (212) e lo Stato di New York (156). Di questi ultimi, quasi un quinto ha avuto origine nella città di New York, dove gli avvistamenti continuano a crescere: erano 27 nel 2021, 28 nel 2022 e l’anno scorso sono stati 30.

Secondo Repubblica, "i dati raccolti dal Nuforc potrebbero essere discussi nel briefing d’intelligence classificato che riceveranno la prossima settimana alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti", dopo che già negli scorsi mesi ci sono state diverse audizioni in materia.