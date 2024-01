Uk, Kate Middleton operata all'addome. E poi tocca a Re Carlo per la prostata

Royal family, preoccupazione per la principessa Kate ricoverata in ospedale per un'operazione all'addome

Sembra sempre più in forse il tour in Italia dei principi del Galles: il viaggio primaverile della coppia a Roma e Firenze non era stato ancora annunciato ufficialmente ma a questo punto sembra molto improbabile. Kate Middleton è stata ricoverata in ospedale per intervento chirurgico all’addome, non meglio precisato. Kensington Palace definisce l'operazione alla London Clinic - dove la principessa del Galles si trova ricoverata da ieri - come "pianificata” ed è riuscita "con successo".

Secondo la stampa britannica, la causa -che non è stata resa nota- non dovrebbe essere legata a un tumore. Intanto però la principessa è costretta a rivedere il calendario del suoi appuntamenti considerato che una volta dimessa sarà probabilmente in convalescenza fino a Pasqua nella sua residenza nel castello di Windsor. Il tour in Italia, ancora soltanto ipotizzato, era previsto per l'inizio del 2024.

Se si farà, sarà il primo viaggio ufficiale dei principi del Galles all'estero dopo la morte di Elisabetta II, una sorta di 'charme offensive' per conto del governo britannico come eredi al trono, che dovrebbe cominciare proprio dall'Italia. Poco prima di Natale, il quotidiano britannico The Telegraph aveva scritto che era improbabile che i principi fossero ricevuti da Papa Francesco.

Re Carlo III, a sua volta, subirà una "procedura medica" la prossima settimana in una clinica di Londra per una problema di "prostata ingrossata".

Lo annuncia oggi Buckingham Palace, poco dopo le notizie sul ricovero, per l'intervento chirugico di Kate Middleton, principessa di Galles, consorte dell'erede al trono e primogenito del sovrano, William.