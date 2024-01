Chiara Ferragni, vende online un suo pigiama e parte la gogna mediatica

Vende online un pigiama di Chiara Ferragni a 70 euro e riceve solo insulti: "Fai ancora in tempo a dargli fuoco"

Lo scandalo Balocco Gate ha creato più di un problema per Chiara Ferragni ma si è rivelato un miniera d'oro per altri, in particolare per coloro che vendono online i suoi "cimeli". Su eBay si potevano infatti trovare i famosi pandori dello scandalo anche a 600 euro oppure le uova di Pasqua realizzate da Dolci Preziosi in collaborazione con l'influencer e anch'esse nel mirino delle associazioni a tutela dei consumatori.

L'acredine social nei confronti di Chiara Ferragni porta però alcuni a criticare chi vende i suoi prodotti in Rete. Su un popolare gruppo social di Fano ha proposto un pigiama dell'influencer a 70 euro e invece di proposte di acquisto ha ricevuto soprattutto insulti. "Quindi, veramente, esistono persone che comprano abbigliamento di Chiara Ferragni?", scrive un utente. "Nemmeno per regalo lo vorrei", scrive un altro, "Fai ancora in tempo a dargli fuoco" o "70 euro? Me ne compro 10 normali", sono altri commenti all'annucio.

"Il mondo è pieno di odio, gli articoli li ho venduti altrove", ha spiegato la venditrice a ilMessaggero. Al di là degli insulti, non si trattava poi di un cattivo affare considerando poi che sul sito di Chiara Ferragni lo stesso pigiama viene venduto a 141 euro. Bisogna però dire che oggi con i saldi il prezzo è sceso a 56,40 euro.