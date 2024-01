Pandoro Pink Christmas di Chiara Ferragni venduto su eBay a più di 600 euro

Pandoro Pink Christmas venduto su eBay anche a 600 euro. Online si trova anche l'uovo di Pasqua realizzato da Chiara Ferragni con Dolci Preziosi

L'ormai celebre Pandoro Pink Christmas realizzato da Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni ha creato diversi problemi all'influencer, oggi accusata di truffa aggravata dopo che l'Antitrust l'aveva multata per pubblicità ingannevole, ma è diventato la fortuna di altri.

Oggi su eBay il Pandoro Pink Christmas è disponibile anche a cifre superiori a 600 euro. La cosa curiosa è che alcuni spingono all'acquisto affermando che si tratti di una iniziativa di sostegno alla moglie di Fedez: "Aiutiamo Chiara a pagare la multa o doniamo il ricavato in beneficenza?"

L'inserizionista descrive il Pandoro Pink Christmas come "oggetto da collezione" e specifica che non è più commestibile, dato che è scaduto il 30 aprile 2023. Come conferma il Gambero Rosso, in poche ore si è passati da un'offerta di 50 euro fino ad arrivare alla cifra record di 600 euro, per poi ridiscendere sotto i 100 euro. Online si trovano comunque altre offerte simili intorno allo stesso prezzo.

Non solo, al costo di "appena" 45 euro si può trovare l'uovo di Pasqua realizzato da Dolci Preziosi in collaborazione con la Ferragni nel 2021/2022 e che rischia di creare uno nuovo caso di pubblicità ingannevole. L'uovo viene definito "introvabile".