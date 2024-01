Caso Ferragni, stretta dell'Agcom sugli influencer: "Multe fino a 600mila €"

Caso Ferragni, interviene anche l'Agcom: "Devono scrivere pubblicità in grande, altrimenti..."

Dopo il caso Ferragni scatta una stretta sugli influencer, in particolare il Garante delle comunicazioni Agcom ha deciso di punire severamente chi fa pubblicità occulta, non solo in tv (dove esistono già sanzioni), ma da ora in avanti anche su YouTube. Si partirà - si legge su Repubblica - dai cosiddetti big, proprio come la Ferragni, le stelle dei social da un milione di follower finiranno nella lente di ingrandimento dell'Agcom. "Lavoriamo su queste linee guida - svela il presidente dell'Agcom Giacomo Lasorella - da oltre un anno. Ritengo che la mia Autorità, i commissari e i tecnici abbiano fatto un bel lavoro. Non c'entra il caso Ferragni, stavamo già studiando il piano da tempo. Le linee guida definiscono ora i comportamenti corretti degli influencer professionali. Di tutti gli influencer professionali".

"Abbiamo scelto - prosegue Lasorella a Repubblica - un percorso lineare ed efficace, nel quale crediamo. Quando un influencer farà un video di natura commerciale, dovrà collocare la parola "Pubblicità", in grande e in maiuscolo, sul video stesso. La pubblicità occulta, che da tempo è vietata alla tv, ora sarà proibita anche sul canale YouTube dell’influencer. Ma noi interverremo sui contenuti indirizzati al pubblico italiano. Se un influencer finlandese parla in finlandese, escludo che ce ne occuperemo. Vogliamo incontrare le celebrità della Rete, ma soprattutto gli influencer che sono sotto la soglia del milione. Il confronto e il dialogo permetteranno di precisare ancora di più, e in particolare ai pesci piccoli, le condotte legittime". Le multe saranno severissime, da 200mila a 600 mila € per ogni violazione.