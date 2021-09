Uragano Ida, New York in emergenza: morti, metro allagate, città senza energia

E' salito ad almeno otto morti il bilancio della violenta coda dell'uragano Ida che ha colpito, con piogge e inondazioni senza precedenti, la costa nordorientale degli Usa, compresa New York. Secondo quanto riporta l'emittente americana Nbc, delle sei vittime, due sono state registrate in New Jersey e quattro a New York City.

C'e' anche un bambino di due anni tra le almeno sette vittime registrate a New York durante la violenta coda dell'uragano Ida. Lo ha reso noto la polizia, come riporta la Cnn, precisando che il bambino e' stato trovato assieme ai corpi di una donna di 48 anni e un uomo di 50, in una casa. Un'altra vittima era stata registrata in New Jersey, sempre per le piogge torrenziali scatenate dal passaggio dell'uragano. Il bilancio totale dei morti e' al momento di otto.

Quasi 250.000 persone in Pennsylvania, New York e New Jersey sono rimaste senza energia elettrica a causa del passaggio dell'uragano Ida. Disagi anche all'aeroporto internazionale di Newark, inondato dall'acqua, dove i voli sono stati sospesi per circa 90 minuti prima di riprendere con disagi e ritardi. Lo scrive il Washington Post nel ricordare come il fenomeno, pur indebolito dopo il passaggio in Lousiana e Mississipi, ha acquisito abbastanza forza per travolgere la costa orientale degli Stati Uniti.