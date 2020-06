Usa. ‘L’arte di farsi i suoi affari’ il libro scandalo su Melania Trump

‘The art of her deal:the Untold Story of Melania Trump’ L’arte dei suoi affari', scritto dal premio Pulitzer del Washington Post Mary Jordan, che dovrebbe uscire al 16 giugno negli Stati Uniti, è stato definito dalla portavoce della First Lady Stephanie Grisham come ‘un altro libro sulla signora Trump fatto di false informazioni e false fonti’. Insomma una totale bufala.

Nel libro, anticipato in questi giorni alla stampa, viene descritto in particolare come la First Lady sia riuscita a rinegoziare con successo gli accordi prematrimoniali alla vittoria del marito alla Casa Bianca.Gli accordi precedenti non erano del tutto favorevoli, soprattutto per il figlio Bannon, unico figlio avuto da Trump. Aldilà degli accordi che prevedevano impegni pubblici nell’attività da First Lady e ‘camere separate’ nella vita privata ma vicinanza con il marito quale ‘consigliera’.

Troppi, seconda l’autrice, gli interessati al patrimonio del tycoon, da Ivanka,a Tiffany (avuta con Marla Marples) a Eric trump e a Donald Junior per non preoccuparsi ed allora la madre Melania ha dovuto correre ai ripari.

Nel nuovo deal il giovane potrà dedicarsi alle attività della ’Trump Organisation’ in Europa.

L’autrice promette nuovi dettagli nel libro sostenendo che ’mentre l’immagine pubblica della first lady sembra essere quella di una donna particolarmente disinteressata alla politica e all’economia dietro le quinte invece Melania è parte centrale del cerchio più vicino al Presidente ed in alcuni casi è la sua più importante consigliera’.