Usa, 'mio marito ha forza ed entusiasmo e si batte per voi’ ha detto la Trump

30 minuti, probabilmente il suo più lungo discorso da quando è First Lady, Melania Trump lo ha fatto dal Rose Garden della Casa Bianca di fronte al Presidente, ad un ristretto numero di persone e rilanciato in video in tutto il Paese nella seconda giornata della Convention Democratica.

E non ha ripetuto l’errore del 2016 quando rigettò due discorsi preparati da altrettanti speechwriters professionisti per affidarsi nelle mani di una donna che lavorava a New York per la Trump Organization, anche lei occasionale ghostwriter per alcuni libri di Donald Trump. Fu una decisone sbagliata che le portò accuse di plagio che per molto tempo l’accompagnarono alla Casa Bianca.

Questa volta il discorso è parso molto meno preparato a tavolino ma spinto da emozione vera.

'Mio marito ha forza ed entusiasmo per guidare l’America-ha iniziato la Trump- ma prima permettetemi di ricordare il dolore di tutte quelle famiglie che hanno dovuto lottare e soffrire contro la pandemia. Mio marito non si riposerà finché non avrà fatto tutto il possibile per prendersi cura di tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile invisibile nemico, Covid-19, che ha fatto cambiare la vita di tutti noi ed è girato nel nostro bel Paese. Il mio pensiero e le mie preghiere vanno a tutti quelli che sono morti o stanno soffrendo. A questi ultimi voglio dire che non siete soli perchè l’Amministrazione Trump non smetterà di lottare fino a quando non ci sarà un vaccino per tutti’.

Con un discorso pacato, molto diverso da tutti quelli urlati finora sentiti alla Convention, la First Lady ha ringraziato tutti i medici, i sanitari e gli insegnanti che, nonostante i rischi, si sono prodigati per gli altri. ’A loro va il ringraziamento mio e di mio marito’.

Poi un ringraziamento ai suoi genitori sloveni che ‘hanno fatto tanto per la famiglia. Grazie a loro io sono qui oggi, dopo un lungo viaggio da quando, a 26 anni, sono arrivata negli Stati Uniti. Diventare cittadina americana è stato uno dei momenti in cui più mi sono sentita orgogliosa nella vita’.

La Trump ha sottolineato, a differenza di tutti gli intervenuti, che non intende perdere tempo ad attaccare gli altri che ‘ è solo un modo per dividere e non per unire il Paese’.

Ha quindi toccato tutti i passaggi cruciali della campagna elettorale di Trump, compreso un appello contro le violenze che dilagano e sono dilagate nel Paese ‘Trump è un uomo-ha detto la First Lady-che, a differenza di quanto dicono i media, si batte per tutti voi e ha a cuore il futuro dell’America’.

Nella conclusione Melania Trump ha sottolineato che ‘mio marito mi sostiene in tutto quello che faccio. Saremo onorati di servire questo incredibile Paese ancora per i prossimi quattro anni’.

Vedremo se veramente il Paese seguirà il suo desiderio.