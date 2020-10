Usa 2020, Twitter sospende l'account della campagna elettorale di Trump

Twitter ha sospeso l'account della campagna elettorale del presidente americano, Donald Trump, "@TeamTrump" dopo la condivisione di un video sui presunti affari in Ucraina del figlio di Joe Biden, Hunter, in cui il candidato dem alla presidenza viene definito "bugiardo". Lo riporta Fox News che denuncia come l'azione sia arrivata "solo 19 giorni prima del giorno delle elezioni".

Già questa notte, ora italiana, Twitter aveva bloccato l'account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, per aver condiviso la stessa notizia, che Facebook e Twitter avevano già bannato nelle ore precedenti.

"Twitter ha bloccato l'account personale dell'addetto stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany per aver condiviso notizie che ai democratici non piacciono", aveva twittato l’account della campagna elettorale di Trump in un tweet.

Il presidente Donald Trump ha denunciato il blocco "orribile" da parte di Twitter e Facebook di un articolo controverso sui legami tra Joe Biden, il suo oppositore democratico alle elezioni presidenziali, e un gruppo ucraino sospettato di corruzione per aver impiegato suo figlio. "E' così orribile che Twitter e Facebook hanno rimosso dal New York Post l'articolo sulla 'pistola fumante' le email relative a 'Sleepy' Joe Biden e suo figlio, Hunter," ha detto. "Per loro è solo l'inizio. Non c'è niente di peggio di un politico corrotto".

Intanto, Secondo un sondaggio Wall Street Journal-Nbc, Joe Biden mantiene un vantaggio a doppia cifra su Donald Trump quando mancano meno di tre settimane alle elezioni. Il candidato democratico è 11 punti avanti a Trump e ha il 53% dei consensi a fronte del 42% del presidente.