Usa 2024, Biden vince in South Carolina: "Sono sicuro, batterò Trump"

Biden vince in South Carolina e si riprende i Dem: "Batterò ancora Trump"

Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in South Carolina. I media americani, a cominciare da Cnn, hanno assegnato almeno il 96,8 per cento dei consensi al presidente degli Stati Uniti che corre per il secondo mandato alla Casa Bianca. I due maggiori sfidanti, il deputato del Minnesota Dean Phillips e la guru new age Marianne Williamson, non avevano alcuna possibilità. Il primo ha, al momento, l’1,4 per cento di voti, Williamson l’1,9 per centi.

Con lo spoglio parziale dei voti Biden ha già la certezza di avere conquistato 42 dei 55 delegati che la South Carolina manderà alla convention Democratica che nominerà in estate a Chicago il candidato ufficiale alle presidenziali di novembre. Per ottenere la nomination servono 1968 delegati. Il 24 febbraio si terranno le primarie Repubblicane. In gara Donald Trump e l’ex governatrice dello Stato del sud Nikki Haley.

"Gli elettori del South Carolina hanno parlato di nuovo e non ho dubbi che ci abbiano messo sulla strada per vincere di nuovo la presidenza e sconfiggere Donald Trump". Lo ha scritto il presidente Usa, Joe Biden su X dopo la vittoria alle primarie democratiche in South Carolina.

"La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta - ha scritto Biden -. Ci sono voci estreme e pericolose nel Paese, guidate da Donald Trump, che sono determinate a dividere la nostra nazione e a portarci indietro. Non possiamo permettere che ciò accada. Abbiamo fatto molta strada negli ultimi quattro anni, con l'America che ora ha l'economia più forte del mondo e un'inflazione tra le più basse di qualsiasi altra grande economia. Continuiamo a spingere in avanti. Portiamo a termine ciò che abbiamo iniziato, insieme"."Con oltre 14 milioni di nuovi posti di lavoro e un record di 24 mesi consecutivi con un tasso di disoccupazione inferiore al 4%,compreso un tasso di disoccupazione record per gli americani di colore, non stiamo lasciando indietro nessuno" ha concluso.