Usa 2024, Trump accetta il duello in diretta tv con Kamala Harris: ecco la data scelta

Donald Trump ha annunciato di aver acconsentito alla proposta di Fox News di tenere un dibattito tv in diretta contro la vicepresidente Kamala Harris il 4 settembre. E' lo stesso tycoon ad annunciarlo sulla sua piattaforma Truth Social. Il duello, ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca, "potrà avvenire in Pennsylvania, anche se non ha fornito un luogo. Il dibattito in precedenza era fossato contro Sleepy Joe (il nomignolo affibbiato da Trump a Joe Biden, ndr) su Abc, ma è stato cancellato in quando Biden non parteciperà".

L'annuncio sul primo scontro televisivo tra i due candidati in corsa per la Casa Bianca è arrivato dopo la conquista da parte di Kamala Harris dei voti necessari per assicurarsi la nomination democratica. L'attuale vicepresidente americana si è detta "onorata" della candidatura. LEGGI ANCHE: Elezioni Usa, Kamala Harris candidata ufficiale dei democratici: "Ottenuti i voti necessari"