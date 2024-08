Elezioni Usa, Kamala Harris candidata ufficiale dei democratici: "Ottenuti i voti necessari"

Harris, candidata ufficiale del Partito Democratico alle elezioni presidenziali: "Onorata di diventare la candidata democratica"

Kamala Harris si dice "onorata" di diventare la candidata democratica per la Casa Bianca. La vicepresidente ha conquistato abbastanza voti fra i delegati per assicurarsi la nomination. Le procedure di voto sono in corso e si chiuderanno lunedì.

Harris ha abbastanza voti per assicurarsi la nomination

Kamala Harris ha la nomination democratica in tasca, avendo già conquistato abbastanza voti dei delegati per assicurarsela. La vicepresidente è la prima donna afroamericana e di origini indiane a essere candidata.