Usa, a New York un uomo spara al coro della Cattedrale St.John

Un uomo armato ha aperto il fuoco sui gradini di una cattedrale di New York, ieri, pochi istanti dopo la fine di un concerto di Natale all'aperto. E’ stato colpito e ucciso da agenti di polizia.

Il coro della Cattedrale di San Giovanni il Divino aveva appena terminato i canti natalizi e si stava soffermando sulla scalinata della cattedrale quando il sospetto si è avvicinato alle porte della Chiesa , con due pistole, e ha aperto il fuoco in aria.

Due agenti della polizia di New York e un sergente, presenti sulla scena, hanno aperto il fuoco, colpendo l'uomo armato alla testa.

Il commissario di polizia del NYPD Dermot Shea, nel descrivere la scena ha detto che i poliziotti sono stati eroi.

Secondo diversi testimoni l’uomo ha urlato più volte ‘uccidimi’, e la polizia non ci ha pensato un minuto ad accontentarlo. In realtà la motivazione vera dell’accaduto non sembra al momento ancora molto chiara.

L’uomo, dell’apparente età di 50 anni, è stato trasportato al St.Luke’s Hospital dove è stato dichiarato ufficialmente morto.

Isadora Wilkenfeld, portavoce della Cattedrale di St.John il Divino ha detto che ‘fortunatamente nessuna persona è stata colpita.È orribile che il dono del nostro coro a New York City, un bellissimo momento di canti e concordia, sia stato interrotto da questo scioccante atto di violenza. Rimarremo forti, uniti e continueremo ad avere spazi sicuri e di raccoglimento durante le prossime festività natalizie attraverso la preghiera e la meditazione’.

La polizia ha recuperato le due armi da fuoco semiautomatiche, una borsa che si ritiene appartenga al sospettato con una lattina piena di benzina, filo, corda, più coltelli ed anche una Bibbia, ha detto Shea. Sembra esclusa , al momento, la matrice terroristica.