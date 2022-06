Usa, Alexandr Wang, 25 anni il nuovo Elon Musk e Jeff Bezos

Usa, Alexandr Wang il genio di Scake Al

Alexandr Wang, l'ultimo prodigio della Silicon Valley, ha solo 25 anni e un patrimonio di oltre un miliardo di dollari. Forbes lo ha definito il nuovo miliardario self-made più giovane del mondo. Sono in molti a pensare che Wang potrebbe essere il prossimo Elon Musk o Jeff Bezos. E tutto questo grazie non ad una forte eredità o ad un nome famoso ma ad una visione imprenditoriale avanzata. Wang, figlio di immigrati cinesi, ha trascorso l’infanzia nella base militare segreta di Los Alamos National Laboratory nel New Mexico dove è nata la prima arma nucleare. I genitori erano impiegati come fisici su progetti militari. In diverse interviste il giovane imprenditore ha confermato che “A causa del tipo di lavoro che svolgevano, i miei genitori hanno avuto un grande impatto sulla visione del mondo della nostra famiglia. Ecco perché ho deciso di diventare un programmatore: volevo fare la differenza in questo mondo"

Usa, Wang un talento innato nella matematica

Fin da piccolo Wang aveva dimostrato un formidabile talento per i numeri a tal punto da partecipare alle competizioni per programmatori e persino alle Olimpiadi di matematica americane. Alexandr Wang è cofondatore ( insieme a Lucy Guo) e CEO di Scale Al, la startup lanciata nel 2016 a 19 anni. Le scoperte della società di San Francisco nella codifica dei dati per ottimizzare i sistemi di intelligenza artificiale hanno subito attirato molte aziende bisognose di migliorare i processi automatizzati per la trascrizione audio, il riconoscimento delle immagini e la raccolta di documenti. Il software di Wang è in grado di trasformare una serie di numeri in informazioni preziose per le aziende di ogni settore. Aziende del calibro di Uber, Airbnb, Toyota, PayPal e General Motors sono ormai clienti di Scale Al. Pure l'esercito americano utilizza il software di Scale AI per quantificare i danni causati dai bombardamenti russi in Ucraina. La società ha firmato contratti militari per un valore di 350 milioni di dollari

Usa, Scale Al valutata un miliardo di dollari

Nella Silicon Valley Scale AI è l'unicorno più recente, una tra quelle società valutate un miliardo di dollari prima della quotazione. L'idea di Scale Al è venuta a Wang durante gli studi al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Scale AI ha avuto finanziamenti da Y Combinator, l'acceleratore di startup tecnologiche che ha lanciato anche Dropbox, Twitch e Airbnb. E adesso, alla sua prima esperienza di lavoro, Wang è in tutte le liste delle persone sotto i 30 anni più ricche del mondo.