Usa, arrestato braccio destro di Trump. Ex proprietario della Costa Smeralda

Usa, arrestato braccio destro di Trump. Possedeva la Costa Smeralda

Un altro fedelissimo di Donald Trump è finito in carcere. Martedì in California è stato arrestato anche Tom Barrack, imprenditore miliardario e amico fidato dell’ex presidente Usa, che nel 2017 - si legge sul Corriere della Sera - gli aveva affidato la commissione incaricata di organizzare la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca. Barrack, 74 anni, origini libanesi e per un decennio proprietario dell’intera Costa Smeralda, è accusato dal tribunale federale di Brooklyn insieme ad altre due persone di aver violato le leggi federali, operando come agente degli Emirati Arabi Uniti fra aprile 2016 e aprile 2018, ma anche di aver ostacolato la giustizia e aver rilasciato a giugno del 2019 false dichiarazioni ad agenti federali.

"Questo comportamento - ha detto il responsabile della sicurezza nazionale al dipartimento di Giustizia, Mark Lesko, - non è altro che un tradimento dei funzionari americani, incluso l’ex presidente". Sfruttando - prosegue il Corriere - il suo rapporto di lunga data con Trump, che aveva salvato dalla bancarotta e per il quale ha raccolto milioni di dollari durante la campagna elettorale, Barrack avrebbe cercato di influenzala politica estera americana promuovendo gli interessi degli Emirati Arabi senza tuttavia registrarsi come lobbista né rivelare ai funzionari dell’amministrazione che lavorava per conto di un altro Paese.