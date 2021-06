Italiani filo-americani? Falso. Putin tallona Biden. Usa in minoranza

Chi pensa che gli italiani siano filo-americani e che tra le potenze mondiali si schierino quasi tutti con gli Stati Uniti di Joe Biden si sbagliano di grosso. Considerando il G7 appena concluso e la gestione della pandemia a livello mondiale, solo il 43,1% degli italiani approva l'operato del numero uno della Casa Bianca. Biden viene tallonato a brevissima distanza dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin che ottiene la fiducia del 41,6% degli italiani. Al terzo posto, con il 15,3%, il cinese Xi Jinping. Sommando quindi Russia e Cina, gli Usa di Biden sono nettamente una minoranza tra gli italiani. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma.

La gestione della pandemia non ha inciso particolarmente sul giudizio sull'Unione europeo. E' rimasto uguale a prima per il 55,7% del campione, è peggiorato per il 28,1% degli intervistati mentre è migliorato solo per il 16,2% degli italiani. Infine, chiede l'uscita dall'Ue il 21,2% del campione, contrario a questa ipotesi estrema il 78,8% degli italiani.