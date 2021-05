Usa, arrestato un ufficiale dei Marines per l'assalto a Capitol Hill

Un ufficiale dei Marines è stato arrestato con l'accusa di aver partecipato all'assalto a Capitol Hill, avvenuto il 6 gennaio. E' il primo militare in servizio a essere incriminato. Il dipartimento di Giustizia ha comunicato che il maggiore Christopher Warnagiris, 40 anni, e' "entrato con violenza dentro Capitol dopo aver sfondato una linea di poliziotti a guardia delle porte di East Rotunda", l'alta orientale degli edifici che ospitano il Congresso americano, a Washington. Il militare ha poi usato il proprio corpo per tenere aperta la porta e consentire ad altre persone di entrare. Warnagiris, di Woodbridge, Virginia, era di stanza alla base dei Marine a Quantico, in Virginia. L'ufficiale e' una delle 440 persone attualmente incriminate per l'insurrezione, a cui hanno preso parte molti veterani e riservisti della Guardia nazionale