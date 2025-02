Usa, assolto il rapper A$AP Rocky (compagno di Rihanna) per la sparatoria del 2021

Asap Rocky assolto per la sparatoria del 2021 (Foto Ipa)

Usa, assolto il rapper A$AP Rocky: rischiava 24 mesi di carcere

A$AP Rocky, il compagno di Rihanna, è stato assolto e ora è un uomo libero, ma rischiava fino a 24 mesi di reclusione. Era accusato di aver sparato due colpi di pistola ferendo lievemente il suo amico d'infanzia Terell Ephron, durante una rissa fuori da un hotel di Hollywood, il 6 novembre del 2021. La sentenza è stata letta in un'aula gremita di giornalisti, mentre il musicista ascoltava dal banco degli imputati. Tra il pubblico non c'era la sua partner, la pop star Rihanna, che ha assistito a numerose udienze durante il dibattimento cominciato il 24 gennaio.

Ephron, in arte A$AP Relli, ha testimoniato di aver riportato ferite lievi alla mano destra a causa dei colpi sparati con una semiautomatica. I due si sono conosciuti frequentando le superiori ad Harlem, New York, ed entrambi sono entrati nel collettivo hip-hop A$AP Mob. Sono rimasti uniti a lungo, anche quando Rocky ha scalato le classifiche internazionali nel 2012. Nel 2021, però, il legame era deteriorato. Gli ex amici si sono incontrati fuori da un hotel di Hollywood e hanno litigato. Qualche istante dopo la rissa si è riaccesa e Rocky avrebbe messo mano a una pistola. Lui ha sempre rifiutato di dichiararsi colpevole patteggiando una pena di sei mesi di carcere. Ora può chiudere questo capitolo da uomo libero.