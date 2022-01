Usa, assalto a Capitol Hill partito dalla Toscana. Lì vive la finanziatrice

Usa, Capital Hill: 600 mila dollari da una miliardaria, vive in Toscana

Ad ormai un anno di distanza dall'attacco di Capitol Hill che sconvolse il mondo, emerge un retroscena che se confermato dai fatti avrebbe del clamoroso. Dietro al piano per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ci sarebbe - si legge sul Messaggero - una donna miliardaria che vive in Toscana: Julie Fancelli. Nel 1972, quando aveva 22 anni, Julie Jenkins sposò il ragazzo che aveva conosciuto mentre studiava a Firenze, Mauro Fancelli. Da quel momento l'erede della fortuna dei supermercati Publix ha trascorso la maggior parte del tempo in Toscana, con il marito e i figli, e solo i mesi invernali nella sua Florida.

Tuttavia, - prosegue il Messaggero - pur distante, Julie ha sviluppato una grande simpatia per Donald Trump e, per sostenerlo, ha aumentato i suoi contributi al partito repubblicano al punto da essere stata indicata come la donatrice «più generosa» della manifestazione del 6 gennaio degenerata nell'assalto al Congresso, avrebbe versato 600 mila dollari. In verità, dopo che la manifestazione era sfociata nella violenza, con morti e feriti, la signora Fancelli ha rilasciato un commento di precisazione: "Sono orgogliosa di essere una conservatrice e ho una vera preoccupazione circa l'integrità delle elezioni, ma non sosterrei mai la violenza, e in particolare gli orrendi e tragici eventi che si sono svolti il 6 gennaio". Le indagini proseguono.

