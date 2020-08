Usa, Barack Obama e Hillary Clinton all’attacco del Presidente Trump

Nella terza giornata della Convention Democratica Kamala Harris ha formalmente accettato la nomination quale vice presidente a fianco di Joe Biden diventando la prima donna nera e sud asiatica ad aver l’assegnazione nel massimo ticket.

E’ intervenuto anche Barack Obama che ha attaccato direttamente Trump dicendo che ‘non ha potuto crescere nel suo lavoro semplicemente perché non ne è in grado’. Fra gli altri speaker intervenuti: Hillary Clinton, la Presidente della Camera Nancy Pelosi e la Senatrice Elisabeth Warren.

Barack Obama ha parlato del suo successore nella maniera più cruda che poteva dicendo che ‘Trump è incapace di gestire le responsabilità di una presidenza ed è disinteressato a prendere il lavoro in maniera seria.

Intervenuto prima di Kamala Harris Barack ha detto che ’non si sarebbe aspettato che il Presidente avesse la sua visione della politica ma nemmeno che prendesse la presidenza come un reality show che puo’ usare per attirare l’attenzione’.

‘Avevo sperato-ha continuato Obama- che Donald Trump potesse mostrare qualche interesse nel prendere il lavoro seriamente, che sentisse il peso dell’incarico e scoprisse qualche reverenza nei confronti della democrazia che era nelle sue mani ma mai questo è successo’.

Poi Obama ha fatto l’elenco delle azioni sbagliate di Trump e ha detto che ‘le conseguenze sono state severe: 170000 persone sono morte, milioni di posti di lavoro bruciati, la nostra reputazione nel mondo diminuita fortemente’.

Poi Hillary Clinton. ’Non dimenticate-ha detto nel suo discorso-Joe e Kamala possono possono prendere tre milioni di voti e ancora perdere. Fatelo per me. Abbiamo bisogno di numeri così travolgenti che Trump non possa furbamente prendersi la vittoria’.

Poi la Clinton ha aggiunto ‘ Per quattro anni la gente mi ha detto di non aver capito quanto fosse pericoloso o vorrei tornare indietro e non averlo mai votato’.

‘Avrei desiderato che Trump fosse un buon Presidente per l’America perchè il mio Paese aveva bisogno di un Presidente migliore di questo’ .

Su Kamala Harris la Clinton ha detto che la donna 'è carica di fionda e frecce che puo’ maneggiare bene’. ‘Questo team-ha concluso Hillary-può tirare fuori dal baratro il Paese’.

Dal canto suo Nancy Pelosi ha sostenuto che il Presidente è riuscito sistematicamente a bloccare tutte le politiche sociali, mentre la Senatrice Elisabeth Warren ha toccato il tasto delle cure sanitarie nel contesto del Movimento di protesta Black Live Matter.

Tantissimi altri interventi hanno fatto da contorno ad una giornata importante anche dal punto di vista emotivo.