Usa, Biden: "Io vecchio ma le mie idee no. Trump? Pericolo per la democrazia"

Usa, Biden parla seriamente della sua età e mette in guardia sul pericolo Trump

Joe Biden è tornato ad attaccare il suo ormai sicuro rivale per la Casa Bianca: Donald Trump. Il presidente degli Usa ha affrontato vari temi nel suo discorso sullo Stato dell'Unione e ha parlato anche della sua età. Cioè dell'elemento che gli americani non gli perdonano: per la maggioranza degli intervistati nei sondaggi, il presidente è troppo vecchio per restare altri quatto anni alla Casa Bianca. Anche la base democratica è preoccupata. "Non sembra - ha scherzato a un certo punto - ma sono qui da un po'. Ma quando si arriva alla mia età - ha aggiunto, serio - le cose diventano più chiare di prima. Io - ha sottolineato - conosco la storia americana". Per poi concludere con un messaggio che ritornerà nei prossimi mesi: "La questione che il Paese affronterà non è quanto siamo vecchi noi, ma quanto lo sono le nostre idee".

"La mia vita - ha proseguito Biden - mi ha insegnato ad abbracciare i valori fondamentali che hanno definito l’America: onestà, decenza, dignità, uguaglianza. Per rispettare tutti. Per dare a tutti una possibilità giusta. E non dare all’odio un porto sicuro. Ora alcune persone della mia età vedono una storia diversa: una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io". Il suo forse ultimo Discorso sullo Stato dell’Unione Joe Biden lo ha cominciato evocando il fantasma di Donald Trump. Senza nominarlo mai, parlando di "pericoli per la democrazia". Immediata è arrivata la dura replica del suo rivale alle presidenziali del 2024. "È colpa sua se il Medio Oriente sta esplodendo. E vuole far entrare 5 mila immigrati al giorno". Biden per risolvere la questione mediorientale continua ad insistere: "L'unica soluzione è quella di due Stati".