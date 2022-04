Usa, Biden tradisce le promesse green. Via libera a nuove estrazioni

L'inflazione minaccia il midterm di Biden, che sceglie di mollare la transizione energetica

Addio alla transizione energetica, il paese che avrebbe dovuto guidarla in tutto l'occidente tradisce le sue promesse. "Smentite le promesse elettorali per arginare i rincari", scrive il Fatto quotidiano. Per la prima volta da quando è arrivato alla Casa Bianca Joe Biden concederà migliaia di ettari di terreno pubblico in tutti gli Stati Uniti per nuove trivellazioni alla ricerca di gas e petrolio.

Una mossa voluta dall'amministrazione americana per cercare di combattere l'impennata dei prezzi dell'energia causata dalla guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina, ma che è destinata a scontentare parte dell'elettorato democratico, già deluso dalle politiche del presidente sull'ambiente. Dalla prossima settimana il dipartimento degli Interni metterà a disposizione 145.000 acri pubblici (quasi 59.000 ettari) in nove stati. Per evitare una rivolta delle comunità locali, tuttavia, ha assicurato che i terreni saranno vicino a strutture per l'estrazione del petrolio e del gas già esistenti.

Inoltre il governo aumenterà dal 12,5% al 18,5% il canone delle concessioni dovuto dalle società minerarie. "Biden ha prima provato a intervenire con il rilascio di 180 milioni di barili di greggio dalle scorte strategiche del governo, poi ha tastato il terreno tra i produttori", ha scritto il Fatto Quotidiano. "Nel frattempo si è però anche impegnato a fornire all’Europa 15 miliardi di metri cubi di Gnl, gas in forma liquefatta, entro il 2022 per poi salire a 50 miliardi di metri cubi nei prossimi anni per aiutare a sostiture le forniture russe. Ancora una volta, però, l’annuncio è stato accolto con scetticismo. La decisione, infatti, ha la paradossale caratteristica di non essere utile nell ’immediato e di diventarlo (forse) quando invece dovrebbe essere tempo di cambiare paradigma ambientale".

