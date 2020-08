Usa, boom di rinunce alla cittadinanza americana

Nei primi sei mesi del 2020 oltre 5.800 americani hanno rinunciato alla cittadinanza, più del doppio dei 2.072 fecero la stessa scelta nei primi sei mesi dell'anno prima. E' quanto emerge dai dati della Bambridge Accountants, una società con sede a New York specializzata in tasse per gli espatriati Usa, citata dalla Cnn. "Si tratta principalmente di persone che hanno già lasciato gli Stati Uniti e hanno deciso tagliare ogni legame", ha dichiarato alla Cnn Alistair Bambridge, partner di Bambridge Accountants. "Quello che abbiamo visto - ha spiegato Alistair Bambridge - è che le persone si sono lasciate alle spalle tutto ciò che accade con il presidente Donald Trump, come viene gestita la pandemia di coronavirus e le politiche negli Stati Uniti al momento". Oltre al clima politico, la tasse sono l'altro motivo che ha portati tanti a fare a meno del passaporto americano, sempre secondo Bambridge. I cittadini statunitensi che vivono all'estero sono sempre tenuti a presentare dichiarazioni dei redditi ogni anno, a segnalare i loro conti bancari esteri, investimenti e pensioni, ha spiegato.