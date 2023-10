Usa, cacciato lo speaker della Camera McCarthy, mai successo nella storia

Usa, destituito McCarthy: la mossa che inguaia Biden e il Congresso

Gli Stati Uniti non hanno più il leader della Camera, proprio mentre dovrebbero approvare la legge di bilancio per finanziare il governo, inclusi gli aiuti militari all’Ucraina nella fase cruciale della controffensiva. Perché una piccola minoranza di deputati repubblicani estremisti e trumpisti ha votato ieri per cacciare Kevin McCarthy, Speaker espresso dal loro stesso partito. Una lotta fratricida interna al Gop, che dimostra come il dominio dell’ex presidente e neocandidato alla Casa Bianca stia spaccando non solo l’America, ma anche i suoi alleati più stretti. Terremoto politico-parlamentare in Usa.

Lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy è stato destituito con una mozione di sfiducia: è la prima volta che accade nella storia americana. A proporre la mozione il deputato del suo partito Matt Gaetz, un fedelissimo di Donald Trump ed esponente di una fronda parlamentare legata al tycoon che ha deciso di arrivare alla resa dei conti con l'establishment repubblicano per dettare la linea nel Grand Old Party.