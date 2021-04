Usa, ennesimo omicidio della polizia. Tredicenne si arrende ma viene ucciso

La polizia americana continua a essere al centro delle polemiche anche con l'avvento dell'amministrazione Biden. Nuovo episodio che sta scatenando tensione a Chicago, dove è stato pubblicato il video in cui un agente ha sparato un colpo di pistola al tredicenne Adam Toledo uccidendolo. Nel video, di pochi secondi, si vede il poliziotto inseguire il ragazzino in un vicolo e intimargli di fermarsi e di gettare a terra l'arma che avrebbe tenuto in mano. Appena alzate le mani però, il tredicenne viene raggiunto da un proiettile al petto morendo sul colpo. La sindaca di Chicago, Lori Lightfoot, ha lanciato un appello alla calma, definendo il video "atroce e straziante".

Dopo la diffusione del video, attorno a Chicago ci sono state piccole manifestazioni. Il sindaco della città ha fatto appello alla calma. La diffusione del video viene dopo che l'11 aprile, vicino a Minneapolis, il giovane nero Daunte Wright è stato ucciso da una poliziotta che, secondo le ricostruzini, avrebbe scambiato una pistola vera per un taser. Sempre nella città del Minnesota, è in corso il processo contro Derek Chauvin, l'ex poliziotto accusato dell'uccisione di George Floyd.