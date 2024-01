Usa, finta voce di Biden: "Non andate a votare". Irrompe l'IA nelle elezioni

Elezioni Usa, il nuovo pericolo sul voto: le potenzialità dell'intelligenza artificiale

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si avvicinano sempre di più, e mentre i Repubblicani sono alle prese con le primarie, domani toccherà al New Hampshire esprimersi sul candidato preferito, irrompe l'ombra dell'intelligenza artificiale. L'Fbi sta indagando su una serie di messaggi robotizzati - con una voce molto probabilmente generata artificialmente per impersonare quella del presidente Biden - che invitano proprio gli elettori del New Hampshire a non votare domani.

"Il vostro voto fa la differenza a novembre, non questo martedì", dice la voce nella falsa registrazione, manipolata in modo da sembrare inviate da un dirigente del comitato del Partito democratico. "Questi messaggi sembrano essere un tentativo illegale di interrompere le primarie presidenziali del New Hampshire e di sopprimere il diritto di voto degli elettori", ha affermato l'ufficio dell'attorney generale in una nota, invitando gli elettori ad ignorare completamente il contenuto di questi messaggi.

Intanto si fa sempre più caldo il clima in vista del voto in New Hampshire. Con la decisione di Ron DeSantis di appoggiare Trump, ormai la sfida è solo a due: Trump-Haley. "Nikki Haley - ha detto durante il suo comizio Trump - è alleata con i comunisti e gli estremisti di sinistra. Le persone che supportano Nikky sono pro-Cina, pro-Biden. Lei vuole alzare l'età pensionabile e tassare i lavoratori", ha attaccato il tycoon.

Per tre volte un gruppo di manifestanti ha interrotto l'ultimo comizio di Donald Trump a Laconia, alla vigilia delle primarie in New Hampshire. La protesta è durata pochi minuti ma non succedeva da tempo che il tycoon fosse costretto a fermarsi durante uno dei suoi discorsi. L'ex presidente ha sminuito la protesta definendola "un buon segno". "Se volete salvare l'America, votatemi". Haley nei giorni scorsi aveva attaccato il rivale così: "La sua stabilità mentale è in declino, mi confonde con Nancy Pelosi".