Usa, guerra della DEA al Fentanyl arcobaleno creato per attirare i giovani

Usa, Fentanyl causa principale di un milione di morti dal 2000

Chissà se il tradizionale “dolcetto o scherzetto” della notte di Halloween del 31 ottobre potrà essere ancora fatta? Il problema nasce dalla grande diffusione del nuovo Fentanyl (oppioide 50 volte più pericoloso dell’eroina) arcobaleno, travestito da caramella colorata proprio per ingannare i più piccoli. Purtroppo un milione di americani sono morti, dal 2000, per uso di di oppioidi sintetici. In prima linea il Fentanyl. I decessi per Fentanyl sono passati da 58.000 nel 2020 a 71.200 nel 2021, con un aumento del 23%. Insieme alle metanfetamine, che nel 2021 hanno causato 33.000 morti, l’aumento è stato di ben il 34%. I dati, relativi alle sostanze che hanno fatto più morti nell’anno passato, provengono dal Center for Disease Control and Prevention (CDC). L’organizzazione governativa ha rivelato che 107.600 persone sono morte per abuso di sostanze, con un aumento del 14,9% rispetto al periodo precedente. Ad eccezione del 2018, il numero di decessi per overdose è cresciuto di anno in anno. La droga, che ha ucciso più di 70.600 americani l'anno scorso, continua a diffondersi nella società americana e lascia una scia di morti, soprattutto tra i giovani.

Usa , la lotta di Biden e DEA contro i narcotrafficanti

L'amministrazione Biden e la DEA, agenzia antidroga, che sta portando avanti la guerra, hanno così lanciato un nuovo allarme per l'aumento dei casi e per la diffusione del Fentanyl arcobaleno, venduto in vari colori per attirare i più piccoli. Alla fine di agosto, agenti della contea di Maricopa, in Arizona, hanno arrestato due donne, di 26 e 19 anni, con 850.000 pillole di Fentanyl. Le pillole erano confezionate come se fossero caramelle di vari colori. Merrick Garland, il procuratore generale degli Stati Uniti, ha accusato i cartelli messicani. Le autorità della Dea stanno indagando su 400 casi legati alla droga nel periodo da maggio a settembre. Buona parte provengono da due più grandi cartelli messicani, quello di Jalisco New Generation e quello di Sinaloa. Una mostra presentata nella sede della Dea ha fatto vedere l’impatto dell’oppio negli Stati Uniti. Dozzine di foto con i morti per droga. Le overdose sono la principale causa di morte tra gli americani di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

Usa, Fentanyl 50 volte più letale dell'eroina e 100 della morfina

"La minaccia più urgente per le nostre comunità, i nostri bambini e le nostre famiglie sono queste due organizzazioni, che stanno producendo in serie il Fentanyl che sta avvelenando e uccidendo gli americani-e ha detto il capo della Dea-che è 50 volte più potente dell'eroina e 100 volte più distruttivo della morfina. Solo due milligrammi di oppiacei sintetici, circa 15 grani di sale da cucina, sono sufficienti per uccidere una persona”. In meno di quattro mesi, le autorità hanno sequestrato 10,2 milioni di pillole di Fentanyl e quasi mezza tonnellata di oppiacei. "L'importo che è stato rimosso dalle strade equivale a oltre 36 milioni di dosi letali” hanno confermato dall’Agenzia antidroga. La maggiore preoccupazione di oggi è la nuova strategia di marketing dei narcotrafficanti per diffondere la droga. Dallo scorso febbraio, la DEA ha visto che il prodotto può essere venduto in colori, dimensioni e forme vivaci. Una di queste è come il gesso colorato, quello usato dai minori per disegnare sul cemento. L'agenzia antidroga ha battezzato questa variazione come Fentanyl arcobaleno. Questo nuovo “vestito” nel 2022 è stata trovato in 21 dei 50 stati del paese. L'allarme è stato preso anche dai media conservatori. Alcuni dei conduttori di Fox News hanno persino suggerito in diretta che i genitori non dovrebbero permettere ai loro figli di fare "dolcetto o scherzetto" la notte del 31 ottobre, quando si celebra Halloween, una delle grandi tradizioni autunnali negli Stati Uniti. Ma è impensabile l'idea che gli americani possano negarsi la festa più divertente dell'anno.