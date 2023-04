Usa, il Ceo di Nbc Universal si è dimesso. Motivo? La tresca con una collega

Usa, costa cara l'amante in ufficio al Ceo di NbcUniversal

Negli Usa avere un'amante a lavoro è severamente vietato. È addirittura costata il posto da Ceo alla NbcUniversal la scappatella con una collega a Jeff Shell e non è un caso isolato. Qualche anno fa la stessa sorte toccò all'ad di McDonald's Steve Easterbrook, fatto fuori con causa milionaria per aver avuto diverse scappatelle, consensuali, con diverse dipendenti. Ora è il turno di Shell - si legge su badtaste.it - un'indagine partita dopo una segnalazione di cattiva condotta ha svelato una "relazione inappropriata" con una collega che lavora nella sua stessa compagnia. L’annuncio è stato fatto in maniera congiunta da Shell e da Comcast, controllante di NBCUniversal: le due parti hanno deciso di pari accordo che Shell lascerà immediatamente la compagnia.

"È il mio ultimo giorno come CEO di NBCUniversal," ha scritto in un messaggio al suo staff. "Ho avuto una relazione inappropriata con una donna della compagnia, e me ne pento profondamente. Mi dispiace molto di aver deluso i miei colleghi di Comcast e NBCUniversal, sono le persone più talentuose di quest’industria e l’opportunità di lavorare con loro negli ultimi 19 anni è stata un privilegio". Non è ancora noto chi lo andrà a sostituire, per il momento il suo team farà riferimento a Mike Cavanagh, presidente di Comcast.