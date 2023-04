Intesa Sanpaolo e Salcef, accordo sulla ricessione di crediti fiscali

Bonus edilizi, accordo tra Intesa Sanpaolo e Salcef Group

Intesa Sanpaolo e Salcef Group hanno siglato un accordo per la ricessione dei crediti fiscali legati ai Bonus Edilizi e al Superbonus per un valore fiscale pari a 40 milioni di euro. Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno a supporto dell'economia del paese nell’acquisto dei crediti fiscali, sia da privati che da imprese e senza limiti di importo. Grazie al modello sviluppato in collaborazione con Deloitte il Gruppo ha acquistato ad oggi oltre 16 miliardi di crediti fiscali, coprendo quasi il 50% del mercato degli acquisti degli intermediari finanziari.

Prima banca a mettere a punto il modello delle ri-cessioni, utilizzato con continuità, in pochi mesi Intesa Sanpaolo ha sottoscritto contratti di ri-cessione per un controvalore di 6,5 miliardi, liberando capacità fiscale immediatamente messa a disposizione. I nuovi contratti di ri-cessione a primari partner e imprese italiane sottolineano l’impegno di lungo periodo del Gruppo.

Le richieste accolte dalla banca saranno soddisfatte per intero in quanto coperte dalla capienza fiscale al momento della sottoscrizione dell’accordo con il cliente.