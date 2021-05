Usa, il Fentanil 100 volte più potente della morfina dilaga a San Francisco

Il Fentanil fa ripartire a San Francisco le morti per overdose. Ieri è stato il primo giorno in cui l’ospedale della città californiana non ha avuto alcun paziente da Coronavirus dal marzo del 2020 dopo un incubo che ha ucciso quasi 600 persone nella Contea.

Ma a questo dato positivo se ne è affiancato uno altrettanto negativo che è stata la crescita del numero delle vittime per overdose, ben 252 solo nei primi quattro mesi dell’anno.

Un trend che, visto in prospettiva sui dodici mesi, potrebbe superare il record dei 700 morti dello scorso anno. E il Fentanil è stato riscontrato in oltre il 70% dei decessi.

La droga è, praticamente oppio sintetico, ma 100 volte più potente della morfina e soprattutto con la capacità di creare dipendenza.

Il prodotto, normalmente , viene usato in sanità per alleviare i dolori prodotti dal cancro. Viene spedito dall'Asia attraverso le rotte clandestine dei cartelli messicani verso gli Stati Uniti.

Dei 252 casi di morte ben 182 erano stati causati dalla droga.

Tra le droghe il Fentanil è sicuramente al primo posto a San Francisco e in California, al secondo tutte le metanfetamine e la cocaina al terzo posto.

Molte delle vittime avevano ingerito un cocktail mortale delle tre sostanze. Una volta, 20 anni fa, il triste primato era ad appannaggio dell’eroina.

Pur con la preoccupazione della pandemia le autorità sanitarie californiane hanno monitorato il trend delle droghe. L’anno è iniziato con 75 morti, un trend in aumento del 97% rispetto allo stesso mese del 2020.

La preoccupazione delle autorità è che il 2021 diventi il peggior anno per mortalità da droghe occidentali.

Tutte le volte che il Fentanil è entrato in un’area urbana ha lasciato morte e distruzione. E a San Francisco è entrato nel 2019. Da quel momento le morti per overdose sono raddoppiate.

Nel 2017, ad esempio, il farmaco era solo nel 16% dei casi di morte. Con la pandemia da Coronavirus le morti hanno superato i 700 casi.

L'87% delle vittime sono uomini, in predominanza bianchi e tra i 35 e i 64 anni. Afroamericani e latini rappresentano il 43% delle persone colpite.

Il 71% dei morti erano tutti residenti. Il Fentanil era già salito alle cronache politiche federali con l’Amministrazione Trump. Il Procuratore generale William Barr aveva chiesto al Congresso di classificare la droga come illegale prima che "laboratori legati al narcotraffico in Cina e Messico inondassero il paese con un veleno legale".

La pandemia, tuttavia, ha interrotto gli sforzi e, oggi, il mostro Fentanil è nuovamente risorto e più potente che mai.