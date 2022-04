Usa, il Fentanyl mischiato a cocaina si diffonde nel paese

Usa, la Dea e il pericolo del Fentanyl

La DEA (Drug Enforcement Administracion) ritiene che il Paese soffra di un'epidemia di dipendenza da Fentanyl, la potente droga che crea dipendenza. Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia Federale gli Stati Uniti hanno registrato, tra ottobre 2020 e ottobre 2021, 105.000 decessi per overdose di droga. Rispetto al periodo precedente si tratta di un aumento di circa il 30%, con il Fentanyl ritenuto la causa di 7 morti su 10.

Usa, più colpiti le persone di colore e gli Indiani d'America

Nel rapporto si osserva che i gruppi più colpiti dalle droghe illegali sono principalmente persone di colore e il gruppo degli indiani americani o originari dell’Alaska. Nel 2020, secondo il Pew Center, su 100000 persone morte per overdose ben 54 erano di colore. 52 facevano parte del secondo gruppo e i bianchi erano il terzo gruppo più colpito. La Drug Enforcement Administration ha così mandato un allerta a tutte le forze di polizia per quanto riguarda questo aumento del numero di morti da overdose di massa, cosi come viene definita l’intossicazione di tre o più persone contemporaneamente. "Negli ultimi due mesi, ci sono stati almeno sette eventi confermati di overdose di massa negli Stati Uniti che hanno provocato 58 overdose e 29 morti per overdose" ha confermato il capo della Dea, Anne Milgram, aggiungendo che “l’anno scorso, gli Stati Uniti hanno subito più decessi correlati al Fentanyl rispetto ai decessi provocati da armi e auto messi insieme".

Usa, i narcotrafficanti mischiano il Fentanyl con altre sostanze

I trafficanti di droga, secondo il numero uno della Dea, stanno mescolando il Fentanyl con altre sostanze che distribuiscono sotto forma di pillole o polvere. Gli agenti hanno scoperto che, purtroppo, i consumatori che pensano di stare consumando cocaina stanno invece prendendo quello che viene definito “oppio di sintesi”. Il Fentanyl è stato trovato anche in pillole contraffatte di Percocet, OxyContin e Vicodin, farmaci ampiamente consumati nel mercato illegale della droga e che possono essere acquistati solo con la prescrizione medica.n"Questo sta creando una spaventosa tendenza a livello nazionale in cui molte vittime di overdose muoiono dopo aver inconsapevolmente ingerito Fentanil", ha concluso la Milgram.

Usa, due milligrammi di Fentanyl sono mortali

La pericolosità del fentanyl è conosciuta da tutti i medici: ne bastano due milligrammi per uccidere una persona e di questa droga, sempre più letale, negli Stati Uniti ne sta circolando molta. Uno “degli ultimi episodi è accaduto in Florida. Il 911 ha ricevuto una chiamata da un Airbnb in Florida a Wilton Manors. Un gruppo di 9 giovani ( cinque erano cadetti dell’Accademia Militare di West Point) che passavano le vacanze di primavera, pensava di aver preso cocaina ma la metà di loro non rispondeva. Sette di loro hanno dovuto essere ricoverate per overdose. La cocaina aveva tracce di Fentanil, oppioide chimico 50 volte più forte dell'eroina e utilizzato nei trattamenti contro il cancro.

Usa, il Fentanyl e la scia di morti da overdose

Nelle settimane precedenti, tuttavia, il fentanyl aveva fatto molti morti nel paese. A marzo, 21 persone in Texas, in un centro di accoglienza per senzatetto, sono andate in overdose. Tre sono morte dopo aver consumato crack e metanfetamine tagliate con l'oppio, 100 volte più potente della morfina. Il giorno prima, altre tre persone sono decedute in Colorado. Tra i corpi sono state trovate false pillole di OxyContin da 30 milligrammi, un farmaco usato come trattamento del dolore. Il 20 febbraio, cinque persone in un appartamento in Colorado, che pensavano di aver assunto cocaina pura, sono morte. Episodi simili sono stati segnalati in Nebraska, Missouri e Washington.

Usa, i repubblicani attaccano l'Amministrazione Biden per l'immigrazione più libera

E su questo dramma la politica sta facendo campagna in vista delle elezioni di medio termine. I repubblicani chiedono una dura repressione dell'immigrazione e controlli più severi al confine con il Messico. “Il confine aperto di Joe Biden-dicono- sta uccidendo gli abitanti dell'Ohio, con più droghe illegali e con questo veleno che sta attraversando il nostro confine". Le forze dell’ordine ritengono che i cartelli della droga ricevano il Fentanyl dalla Cina e poi lo immettano sul mercato. E la strage sembra non aver fine.