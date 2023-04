Usa, il ritorno dei Kennedy. Il no vax Robert jr è candidato alle primarie dem

Usa, ancora un Kennedy alla Casa Bianca? La mossa di Robert jr

Le presidenziali negli Usa si avvicinano sempre più, ma alla Casa Bianca potrebbero esserci grosse novità in vista del voto dell'anno prossimo. Se infatti Donald Trump è in forse per i suoi guai giudiziari e Joe Biden non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura, sul fronte dei Democratici si fa strada un'ipotesi suggestiva, alle primarie del partito di Biden infatti, si è ufficialmente candidato un Kennedy, si tratta di Robert jr, nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy. Si tratta di un avvocato e attivista no vax, e ha depositato oggi la sua candidatura presso il Comitato elettorale federale. Il figlio dell'ex senatore Robert F. Kennedy ha confermato la volontà di correre per la nomination democratica del 2024.

A gennaio di quest'anno, Kennedy, insieme ad altri ha intentato una causa in Texas contro diverse società di informazione internazionali, tra cui la BBC e la Reuters, sostenendo che queste collaboravano con le piattaforme dei social media per censurare i loro contenuti. Nel 2021, Instagram ha chiuso il suo account per aver diffuso affermazioni "screditate" sul coronavirus e sui vaccini pandemici. Sul versante repubblicano ci sono già quattro rivali: l'ex presidente Donald Trump (2017-2021), l'ex ambasciatrice statunitense all'ONU Nikki Haley, l'uomo d'affari Vivek Ramaswamy e l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson.