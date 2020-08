Usa, il vaccino di Moderna è studiato per gli anziani: garantisce l'immunità

Grandi passi verso il vaccino americano studiato dalla californiana Moderna, la prima azienda che ha portato avanti ricerche sul rimedio contro il Coronavirus, in particolare nella sperimentazione di terapie e vaccini con RNA messaggero per trovare una nuova generazione di farmaci trasformativi per i pazienti. Moderna, creata nel 2010, è un’azienda di biotecnologie con sede a Cambridge nel Massachussets. ‘Il vaccino che Moderna sta sperimentando ha la stessa efficacia sia sui senior rispetto a quella che abbiamo riscontrato su adulti più giovani. Il test fatto sui volontari è stato positivo.Tutti hanno sviluppato gli anticorpi’, questo in sintesi il messaggio del direttore sanitario dell’azienda di biotecnologie Tal Zaks. ‘Quello che renderemo noto oggi al Comitato è che abbiamo registrato lo stesso livello di anticorpi anche per gli adulti di età elevata e questo è un risultato importante perchè questa categoria rappresenta la fascia di popolazione risultata più esposta alla malattia e che, a livello numerico, ha registrato il maggior numero di contagi e vittime’ ha detto il dirigente americano a ‘La Stampa’.