Usa, il vicepresidente di Joe Biden sarà una donna con grandi responsabilità

Nella storia americana la vicepresidenza è sempre stata una carica poco considerata. In alcuni casi persino ‘dileggiata’. Qualche frase di exvicepresidenti puo’ darne un’idea più chiara: ’Non vale un secchio di pipi calda’ ricordava John Garner vice di Franklin Roosevelt. ‘Furono utili come la quinta gamba di una vacca’ raccontava dei suoi predecessori il vice Harry Truman. Con un po’ più di stile John Adams il primo che ricoprì questa carica ricordava che 'Il mio paese, nella sua saggezza, ha pensato per me la posizione più insignificante che l'inventiva dell'uomo abbia mai escogitato o abbia concepito la sua immaginazione'.

Da qualche Amministrazione però la carica ha assunto uno spessore diverso e, adesso, con Joe Biden, il vicepresidente potrebbe assumere una dimensione ancora più importante.

In caso di vittoria del candidato democratico la vicepresidenza sarà, come promesso da Biden, ricoperta da una candidata, la prima donna ad occupare quel posto. Molte le candidate in una selezione che di giorno in giorno si fa sempre più sottile. Il 17 agosto dovrebbe essere svelato il nome che potrebbe avvicinare molte elettrici afroamericane e ispaniche all’avversario di Donald Trump.

Fra le candidate più papabili l'esperta senatrice Kamala Harris o l’ex consigliera della Sicurezza Nazionale Susan Rice o la senatrice Elisabeh Warren. Ed anche la californiana Karen Bass o la Governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, distintasi per la sua fermezza nel mantenere un lockdown serrato nonostante le proteste dilaganti in tutto lo Stato.

La figura del vicepresidente ( se Biden vincesse) questa volta avrà una rilevanza davvero diversa dal passato e questo per alcuni motivi. Il primo perchè sarà la vicepresidente del più anziano presidente della storia americana. Secondo perchè la figura dovrebbe dare significato al cambiamento del Partito Democratico che adesso, in piena pandemia, non è riuscito ad esprimere pienamente la propria identità. E terzo perchè la storia insegna che, in periodi di sfide, insieme al Presidente, la figura del vicepresidente diventa molto più di peso. E non si puo’certo dire che i prossimi mesi e anni non saranno momenti di grandi sfide per il Paese e soprattutto per chi lo dovrà guidare.

La Costituzione dà al vicepresidente solo due responsabilità. La prima è di sorvegliare il conteggio formale dei voti del collegio elettorale prima di una sessione congiunta delle due camere del Congresso dopo un'elezione presidenziale.La seconda è di servire come presidente del Senato.

Ma gli ultimi vicepresidenti hanno avuto incarichi sempre più rilevanti. Ad Al Gore venne data la responsabilità della riforma sul medioambiente e la strategia tecnologica. A Dick Cheney la politica energetica e l’invasione dell’Irak. Lo stesso Joe Biden fu elemento chiave nella politica estera di Barack Obama e Mike Pence è tuttora il leader della task force contro la pandemia da Coronavirus.

Biden sta prendendo tempo nella scelta, ormai sono solo due o tre le candidate ma, è chiaro, che la prescelta sarà la donna più importante nel Governo degli Stati Uniti.

E un po’ di riflessione nella decisione ed anche un po’ di suspence sono assolutamente accettabili.