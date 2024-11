Usa, Melania non va alla Casa Bianca dai Biden con Trump. "Hanno frugato nel mio cassetto delle mutande"

Usa, scoppia lo scontro Melania Trump-Jill Biden. La moglie di Trump furiosa per la perquisizione in casa

Trump e Biden si sono incontrati alla Casa Bianca, prove di tregua in vista del cambio di testimone per la guida degli Stati Uniti che avverrà a gennaio. I due non si stanno certo simpatici, si sono pesantemente attaccati a vicenda e detti di tutto, ma la presidenza degli Usa fa dimenticare tutto e così è scattata la tregua: "Sarà un passaggio di consegne tranquillo", fanno filtrare entrambi. Ma a sorpresa a litigare ora sono le rispettive compagne, la first lady Jill Biden e la moglie del tycoon Melania Trump. Jill - riporta Il Corriere della Sera -, ha salutato Donald Trump alla Casa Bianca, durante la sua visita di ieri, e gli ha consegnato una lettera di congratulazioni scritta a mano per Melania, che invece ha rifiutato di partecipare al tradizionale incontro.

La ragione — secondo fonti citate dal tabloid di destra New York Post — è che Melania considera i Biden responsabili di aver autorizzato l’Fbi a perquisire la sua residenza a Mar-a-Lago in Florida nell’agosto 2022, alla ricerca dei documenti classificati che non erano stati consegnati agli Archivi nazionali. Melania, ex modella nata in Slovenia, ha detto di essersi arrabbiata moltissimo perché gli agenti frugarono "anche tra i miei oggetti personali" e nella stanza del figlio Barron e - prosegue Il Corriere - ha sottolineato che mai avrebbe potuto immaginare di «subire una invasione della privacy da parte del governo qui in America". "Ho visto cose spiacevoli", ha dichiarato. "E ti arrabbi perché nessuno dovrebbe avere a che fare con questo genere di cose". Una fonte ha detto al Post: "Il marito di Jill Biden ha autorizzato l’Fbi a frugare nel cassetto delle sue mutande. I Biden sono disgustosi".