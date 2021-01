Usa, obbligo di indossare mascherine in tutti gli spostamenti

“Obbligo di indossare le mascherine su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, inclusi autobus, treni, taxi, aeroplani, barche, metropolitane o veicoli di lavoro” è il nuovo ordine emesso dal CDC (l’organismo di controllo nazionale per le malattie) in vigore da domani per tutti gli americani, dentro e fuori gli Stati Uniti.

Le mascherine dovranno essere indossate sia sul naso che sulla bocca durante l'attesa, l'imbarco, il viaggio e lo sbarco. Dovranno avere almeno due o più strati di tessuto traspirante e dovranno essere fissate alla testa con lacci, anelli per le orecchie o elastici.

Il CDC, pur confermando che non esclude sanzioni penali, "incoraggia fortemente e anticipa l'osservanza volontaria diffusa" .

L’obbligo di mascherine per almeno 100 giorni è arrivato insieme all’aumento del 16% di maggiori dosi di vaccino per ogni Stato. Il bilancio delle vittime negli Stati Uniti del Covid-19 ha superato ormai le 436.000 persone e gli esperti sanitari sono comunque preoccupati delle nuove varianti che potrebbero allungare i tempi di uscita dalla pandemia.

Più di 400 casi della variante “inglese” sono stati segnalati in 30 Stati e gli esperti sanitari affermano che nuovi ceppi come questo potrebbero presto diventare dominanti.

La variante britannica insieme a quella sudafricana preoccupano gli esperti perchè si trasmettono più facilmente.

"Le proiezioni per il Regno Unito della diffusione della variante indicano che entro la fine di marzo, l'inizio di aprile, essa diventerà dominante nel paese", ha detto il dottor Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergia e malattie infettive.

"Il fatto è che, quando hai una variante del virus che ha la capacità di trasmettere in modo più efficiente rispetto al virus base, prima o poi essa diventerà dominante”, ha sostenuto Fauci.

È ipotizzabile quindi che le varianti peggiorino la diffusione del Coronavirus e aumentino il bilancio delle vittime, ha confermato l'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington.

Il modello prevede 594.624 morti entro il 1 ° maggio. E una rapida diffusione della variante porterebbe quel numero a 620.000 entro il 1°maggio. Nella peggiore delle ipotesi, quasi 654.000 americani potrebbero essere morti di Covid-19 entro il 1 ° maggio.

Secondo gli esperti, per gestire la diffusione del virus è indispensabile vaccinare con più velocità.

Finora sono state distribuite almeno 50 milioni di dosi di vaccino e ne sono state somministrate 30 milioni.

Tutti i sanitari sono concordi nel dire che i vaccini sono in grado di proteggere dalle nuove varianti e che comunque è possibile rafforzare gli attuali vaccini per rispondere meglio alle nuove varianti.

A questo proposito la società di biotecnologie Novavax ha affermato che sta sviluppando un potenziatore per proteggere dai ceppi emergenti.Il suo vaccino, NVX-CoV2373, è risultato efficace all’89,3% in uno studio clinico di fase 3 condotto nel Regno Unito e l’azienda prevede di avviare i test clinici di questi nuovi vaccini nel secondo trimestre di quest'anno".