Usa, oggetto non identificato abbattuto. Il Pentagono: "Alieni? Non è escluso"

Usa, l'oggetto ottagonale con corde pendenti è un mistero

Il nuovo "oggetto" volante rilevato nei pressi del lago Huron è stato abbattuto su ordine del presidente Joe Biden e non rappresentava una "minaccia militare" per il territorio statunitense, lo ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione. "Come misura precauzionale e su raccomandazione del comando militare, il presidente Biden ha ordinato di abbattere l'oggetto non identificato", ha dichiarato. "Abbiamo valutato che non si trattava di una minaccia militare per nulla sul terreno", ha aggiunto. Si trattava di un "dispositivo ottagonale con corde che pendevano verso il basso", ha detto la stessa fonte. Non aveva una capsula visibile ed era senza equipaggio. Si trovava nello stato americano del Michigan, a un'altitudine di circa 6.000 metri, e "stava per sorvolare il lago Huron", ha aggiunto. Un generale delle forze aerospaziali americane per il Nord America ha detto che non esclude l’ipotesi “alieni” o qualsiasi altra spiegazione, rimandando a un’analisi approfondita degli esperti di intelligence.

E’ quanto ha dichiarato il generale Glen Van Herck, a cui è stato chiesto un commento sulla serie di avvistamenti di ‘oggetti da alta quota’, tre negli ultimi tre giorni, intercettati in cielo e abbattuti dalle forze aeree americane e canadesi. L’ultimo, domenica, a forma ottagonale è stato colpito da un caccia americano e distrutto mentre sorvolava a sei chilometri d’altezza il lago Huron, tra il Michigan e il Canada. “Lascio che facciano ipotesi l’intelligence e il controspionaggio - ha risposto l’alto ufficiale alla domanda sull’ipotesi degli ‘alieni - io non escludo niente". "A questo punto - ha aggiunto - noi prendiamo in considerazione tutte le piste per identificare ogni tipo di minaccia o potenziale minaccia, a noi sconosciuta, che si avvicina al Nord America".