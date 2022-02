Usa, Pence scarica Trump su Capitol Hill e pensa alle elezioni 2024

Usa, Mike Pence scarica Trump su Capitol Hill e fa un pensierino al voto del 2024

Dopo le critiche rivolte a Donald Trump, Mike Pence diventa sempre più un potenziale teste chiave dell'inchiesta sull'assalto al Congresso 6 gennaio della commissione della Camera. Già nelle scorse settimane, il democratico Bennie Thompson, che presiede la commissione, ha detto che riteneva che l'invio di una lettera di invito all'ex vice presidente era imminente. Ma la lettera per Pence non è ancora partita, a differenza di altre inviate a decine di altre potenziali testimoni a cui si chiede di collaborare volontariamente all'inchiesta, tra i quali anche Ivanka Trump. Questo perché non ci sarebbe unanimità tra i membri della commissione su questa mossa di grande rilevanza politica. Ma il discorso pronunciato da Pence, che ha detto che Trump "si sbaglia" nel dire che il vice presidente aveva l'autorità di rovesciare i risultati elettorali, e che continuare ad affermarlo è "anti americano", è destinato a far aumentare le pressioni di chi vuole la testimonianza dell'ex vice presidente.

L'episodio può segnare una rottura col recente passato del partito, scrive Repubblica: "Pence doveva difendersi, ma forse la sua mossa rivela che l’establishment repubblicano inizia a temere che la linea di Trump faccia perdere anche le prossime elezioni. La base però resta con Donald, e quindi la posizione del Gop è oscillante. Venerdì il partito si è riunito a Salt Lake City per punire i deputati Liz Cheney e Adam Kinzinger, perché hanno osato entrare nella Commissione d’inchiesta della Camera sul 6 gennaio. I falchi volevano cacciare la figlia dell’ex vice di Bush, ma si sono dovuti accontentare di una censura".

Leggi anche:

Maria Chiara Giannetta, vestitino corto: sensuale con classe. Incanta Sanremo

Pechino 2022: Lollobrigida argento per la pronipote di Gina. Short Track: Fontana, medaglia storica