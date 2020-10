Usa, Pompeo riduce la missione in Asia per la salute di Trump

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha ridotto le tappe della sua missione in Asia dopo la positività del presidente Trump al Covid-19. Il capo della diplomazia americana è partito oggi per il Giappone, cancellando le tappe in Mongolia e Corea del Sud che erano in programma prima del suo arrivo a Tokyo. Pompeo è il quarto nella linea di successione a Trump, dietro al vice presidente Mike Pence e alla Speaker della Camera Nancy Pelosi