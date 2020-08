Usa, prorogati i divieti ai voli all’estero per gli americani

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente prorogato il livello di allerta ai cittadini americani per i viaggi internazionali. Livello che era in vigore dal 19 marzo. L’impatto della pandemia da Coronavirus in quel periodo aveva fatto scattare per tutto il mondo un’allerta di livello 4, il massimo livello. A partire da ieri il Dipartimento di Stato in coordinamento con il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) ha comunicato che le raccomandazioni saranno dirette su specifici Paesi.

In molti Paesi come Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia e Portogallo il livello di allerta è stato abbassato da 4 a 3. Questo significa ‘riconsiderare l’eventuale viaggio’ con la raccomandazione di evitare i viaggi a causa di gravi rischi per la sicurezza.

Al livello 4 rimangono ancora molti Paesi tra cui Russia ( dove ad agosto dovrebbe partire una vaccinazione di massa), Messico, India e Brasile. Al livello 4 vi è il pressante consiglio ‘di non viaggiare’.

Nel comunicato del Dipartimento di Stato si dice che 'poiché in alcuni Paesi l’infezione sta migliorando ed in altri peggiorando è necessario mettere in opera specifiche raccomandazioni per ogni Paese’.

Gli americani potranno informarsi sulla web del Governo.

Il livello 4 imposto a marzo ai cittadini americani raccomandava di evitare qualsiasi viaggio internazionale a causa del Coronavirus e chiedeva ai cittadini americani all’estero di rientrare immediatamente salvo che fossero disposti a rimanere fuori per un periodo indefinito. Prima della chiusura delle frontiere e la cancellazione dei voli commerciali il Dipartimento di Stato aveva organizzato un’operazione di rimpatrio senza precedenti riportando 'casa’ oltre 100000 americani.

Il ritiro del livello 4 per alcuni Paesi mantiene inalterato il divieto di volare negli Stati Uniti per cittadini di molti Paesi, tra cui quelli dell’Unione Europea.

E per il momento in America non si entra.