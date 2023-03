Usa, scontro tra drone e caccia russo. Il video della collisione sul Mar Nero

La tensione tra Usa e Russia non si allenta. Così il comando europeo dell’esercito statunitense ha diffuso il video della collisione che c'è stata tra il drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo avvenuto sul Mar Nero. Dalle immegini si nota il velivolo scaricare del carburante sul drone americano, e poi urtare l’elica del Reaper Mq-9.

LEGGI ANCHE: Ecco il filmato della collisione tra il jet russo e il drone Usa

La Cnn ha diffuso le immagini e riportato le parole di alcuni funzionari Usa sulla presenza dei russi sul luogo dell’incidente avvenuto lo scorso 14 marzo al drone Usa. "La Russia ha detto che cercherà di recuperare il relitto del drone abbattuto. Gli Usa hanno detto in precedenza che stava prendendo misure per garantire che non cada nelle mani sbagliate, ma hanno ammesso che potrebbe non essere mai recuperato".

The US military has released footage of the mid-air encounter between a Russian fighter jet and a US drone that was forced down over the Black Sea. https://t.co/kTcWuYdJOQ pic.twitter.com/yAU1ZAy4bn